مورينيو يكافئ مارسيال على تألقه أمام يوفنتوس

قرر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، مكافأة لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال، اليوم الأربعاء، في مواجهة يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لراديو "مونتي كارلو" الفرنسي فإن مورينيو قرر البدء بمارسيال أساسيًا في مباراة اليوم أمام يوفنتوس، وذلك بعد أن قدم أداء رائعًا في مواجهة تشيلسي الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت العلاقة بين مارسيال ومورينيو غير جيدة في بداية الموسم، بعدما قرر اللاعب ترك معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية والعودة إلى إنجلترا، من أجل استقبال مولوده الجديد ثم تأخر في العودة، وهو ما جعل المدرب ينتقد النجم الفرنسي أمام الإعلام.

ولكن تألق مارسيال وتحديدًا في لقاء تشيلسي وإحرازه لهدفي الفريق، جعل الأمور تتحسن قليلًا بين الطرفين، وظهر ذلك في لقطة خروج اللاعب من المباراة.