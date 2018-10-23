المدير التنفيذي لأرامكو السعودية: ملتزمون بالاكتتاب العام لشركة أرامكو

أكد المدير التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، التزام المملكة بالاكتتاب العام للشركة ، أكبر شركة لتصدير النفط في العالم، إلا أنه رفض تحديد موعد الطرح مكتفيا بالقول "التفاصيل ستعلن لاحقاً".

وقال الناصر خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018، الذي انطلق في العاصمة الرياض اليوم ، لمدة 3 أيام، إن أي أزمة اقتصادية قد لا تتأثر بها أرامكو كون إنتاجها وإمكانياتها معروفة، موضحًا أن كل النجاحات التي حققتها الشركة كانت بفضل التقنية التي تمتلكها وليس فقط بسبب حجم الموارد النفطية، مضيفًا: "نحن في الصدارة العالمية في صناعة البتروكيماويات والقادم أكبر".

وأوضح الناصر أن 30% من نسبة النمو ستكون من البتروكيماويات، قائلا: "نعمل أيضًا على توازن في البتروكيماويات وهي إحدى أهم المجالات لدينا ونهدف لتحقيق توازن بين الصادرات والواردات في النفط، ولدينا برنامجا تحوليا بدأ منذ سبع سنوات، وأرامكو السعودية هي القائد في قطاع النفط والغاز".

وانطلقت فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018، اليوم، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.