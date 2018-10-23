معلم ينقذ تلميذتين من الموت داخل خزان صرف صحي بالفيوم

أنقذ معلم لغة عربية بمدرسة عزبة زكي الابتدائية التابعة لإدارة إطسا التعليمية بالفيوم تلميذتين من الموت بعد سقوطهما في خزان صرف صحي انهار فجأة أثناء لهوهما في فترة «الفسحة».



وشهدت مدرسة عزبة زكي الابتدائية انهيار مفاجئ لغطاء خزان الصرف الصحي بالمدرسة وسقوط التلميذتين زينب محمد، وشروق السيد بداخله وعقب استغاثة زملائهم بمدير المدرسة أسرع أحمد السيد معلم لغة عربية بالقفز داخل خزان الصرف الصحي وقام بإنقاذ الطفلتين من الموت المحقق.



وعقب قيام أحد العاملين بالمدرسة بتداول تفاصيل الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والمطالبة بتكريم المعلم الذي أنقذ الطفلتين، قام مدير الإدارة بالذهاب إلى المدرسة وقرر إحالة مديرها للتحقيق، بحسب تأكيد مجدي سليم السيد عضو مجلس الأمناء بالمدرسة.



وعلل ذلك بحجة تداول بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الواقعة بشكل سلبي وإصابة التلميذتين بسبب الإهمال داخل المدرسة.



وطالب عضو مجلس الأمناء وكيل تعليم الفيوم بالتدخل لتكريم المعلم الذي أنقذ التلميذتين بدلا من إحالة مدير المدرسة للتحقيق.