محافظ الجيزة يوجه رئيس «العمرانية» بإزالة العقارات المخالفة: «هاتهم على الأرض»

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بإزالة العقارات المخالفة ومساواتها بالأرض وعدم الاكتفاء بتكسير واجهات العقارات والأسقف فقط، مؤكدا على عدم السماح للمخالفين بتكرار مخالفاتهم عن طريق الإزالات الصورية للعقارات المخالفة.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال متابعته أعمال إزالة عدد من الأبراج المخالفة بشارعي عثمان محرم بالطالبية، وأحمد ضيف بحي العمرانية، حيث وجه المحافظ، رئيس حي العمرانية، بإزالة الأبراج المخالفة بالكامل وعدم الاكتفاء بتكسيرها فقط، قائلا: «هات الـ13 برجًا، المخالفين دول على الأرض».

وتفقد المحافظ أعمال توسعة ورفع كفاءة شارع المطبعة بحي العمرانية، باعتباره أحد الشوارع البديلة لشارع الهرم والجاري تطويره، حيث وجه بالانتهاء من تطوير الشارع بالكامل خلال 10 أيام على الأكثر.

ولفت المحافظ إلى أنه جاري توسعة الشارع بعرض 8 أمتار إضافية في الاتجاهين، وإنشاء «يوترنات» للسيارات، وتنفيذ طبقة رصف سطحية ودهان البلدورات وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وتجميلها ودعمها بالمساحات الخضراء ورفع إشغالات المحلات والمقاهي من الشارع، موجها بالحفاظ على الشارع بعد الانتهاء من أعمال تطويره، بالتعاون مع الأهالي وأصحاب المحلات وعمل متابعة دورية له.