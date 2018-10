• والشركة: لا يمكننا التعليق



بعد أن أرادت امرأة سوداء تبلغ من العمر 77 عاما أن تجلس في نفس الصف داخل طائرة -تابعة لـ«رايان إير»، وهي شركة طيران إيرلندية منخفضة التكلفة- مع مسافر أبيض مسن، تحول هذا الراكب إلى عنصري وعدواني وعنيف تجاهها.

بدأ الرجل في الصراخ على المرأة السوداء باستخدم جمل تحمل إهانات عنصرية مثل «أنت امرأة سوداء قذرة قبيحة»، حتى أنه هددها بإبعادها عن مقعدها عن طريق دفعها إذا لم تتحرك؛ وذلك وفقا لما جاء في موقع «افييشن 24» «aviation 24»، الخاص بأخبار الطيران العالمية.

وشهد العديد من الركاب، بالإضافة إلى فرد واحد من طاقم الطائرة، واقعة «المهزلة العنصرية»، وبدلًا من إلقاء ذلك الراكب الجامح من الطائرة قبل إغلاق الأبواب، سُمح له بالاحتفاظ بمقعده، وعرضت إحدى مضيفات الطائرة على السيدة وابنتها مقعدًا آخر في الجزء الأمامي من الكابينة.

وفي يوم 20 أكتوبر الجاري، انتشر الفيديو -الذي تم تحميله على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي- سريعا وأصبح «تريند» وشارك العديد من مستخدمي مواقع التواصل في الكتابة عن الواقعة، معلنين استنكارهم لها ومهاجمين شركة الطيران لعدم اتخاذ أي رد فعل تجاه «الراكب العنصري».

وقام «لورانس»، الشخص الذي حمّل الفيديو على موقع «فيسبوك»، بالحديث إلى وسائل الإعلام؛ لتسليط الضوء على موقف «رايان إير» التي «غضت البصر» عن الإساءة العنصرية وسمحت للرجل بالبقاء على متن الطائرة؛ طبقا لقول «لورانس».

وكتب المذيع البريطاني والصحفي، جيريمي فاين، تغريدة على صفحته الرسمية على «تويتر»: «إذا كانت هذه هي (رايان إير)، فيجب عليها أن تشرح كيف أن هذه الإساءة العنصرية ضد سيدة سوداء في المقعد المجاور للراكب أن تنتهي بالطلب منها أن تنتقل هي من مكانها؟ إنه أمر لا يمكن تصديقه!!».

وقال مارك، طيار بالخطوط الجوية البريطانية: «إن أي شخص يتصرف مثل هذا التصرف ليس له مكان على متن أي طائرة بين الناس.. لقائد الطائرة الحق المطلق في إبعاد أي مسافر قد يضر بسلامة الرحلة الجوية وحسن سيرها».

وعلق الدكتور أدريان هاروب قائلاً: «لماذا لم يستبعد هذا الراكب من الرحلة؟ لقد شهد فرد من طاقم الطائرة أنه كان عنصريا وعدوانيا وعنيفا تجاه المرأة، ويبدو أن الشركة لم تفعل شيئًا. تخيل كيف جعلت تلك (السلبية) الركاب يشعرون بعدم الأمان؟!».

ومن جانبها، قالت ابنة المرأة التي تعرضت للإهانة «العنصرية» من قبل الراكب، لموقع «هافينغتون بوست» الإخباري، إنها لن تسافر على متن أي طائرة تابعة لشركة «رايان إير» مرة أخرى، كما أنها تعتقد أنه لو كان شخصًا أسود هو من تصرف بهذه الطريقة العنصرية تجاه أحد الركاب «كان من الممكن استدعاء الشرطة وطرده من الرحلة».

وفقط في صباح اليوم، كتبت شركة «رايان إير» على «تويتر» قائلة: «نحن على علم بهذا الفيديو، وأبلغنا الشرطة عن هذا الأمر. وبما أن هذا الأمر أصبح بيد الشرطة، لا يمكننا التعليق أكثر من ذلك».

يذكر أن الحادث وقع على متن الرحلة «FR9015» القادمة من برشلونة إلى لندن، بعد ظهر الجمعة الماضي.

This racist white man refused to sit next to an elderly black woman on a Ryanair flight.



He called her an "ugly black bastard" & threatened to push her to another seat if she didn't move to another seat.



Ryanair - DOES NOTHING!!!



UK twitter identify HIM!!!



RETWEET THIS! pic.twitter.com/70XNsvTZBg