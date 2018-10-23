خبير زراعي يكشف مواعيد وأنواع المحاصيل الشتوية للموسم الحالي

قال الخبير الزراعي، الدكتور نادر نور الدين، إنه تم البدء في زراعة محاصيل الموسم الشتوي، مشيراً إلى أن أول المحاصيل الشتوية التي تزرع مُبكرا هي بنجر السكر خلال شهر سبتمبر وبدايات أكتوبر، وبعدها مباشرة أو في نفس الفترة البرسيم، مضيفًا أنه يتم الانتظار حتى نوفمبر لزراعة القمح والفول والعدس والحمص.

وأضاف نور الدين، لـ«الشروق»، أنه تبدأ مُبكرا عروات الطماطم والخضروات الشتوى مثل البسلة والفاصوليا والسبانخ وبدايات ظهور القلقاس وعروة الفاصوليا المُبكرة، وأيضا الموز والموالح.

وأشار إلى أنه في أكتوبر يكون قصب السكر في نهايات موسم نموه، ويتم رش أخر دفعة سماد لزيادة نسبة الحلاوة تمهيدا للحصاد في نهاية ديسمبر، موضحًا أن هذه الزراعات تحتاج إلى توفير الأسمدة والتقاوى مُبكرا من شهر أغسطس للزراعات المُبكرة وحتى أكتوبر للزراعات المتأخرة للقمح والفول والعدس والحمص.

ونوه بأنه من المتوقع عدم انخفاض درجات الحرارة قبل ديسمبر ونزول العروة الجديدة للطماطم، مشيراً إلى أن قضية تقاوى الطماطم الفاسدة ضربت محصول هذه العروة، ما دفع مصر للاستيراد من الأردن لمنع زيادة ارتفاع الأسعار.

وأكد أن زراعات الوجه القبلي والبحري تتوحد في الوقت بالنسبة للمحاصيل الحقلية، بينما الزراعات المُبكرة أمثال "الملوخية والبامية" فتأتي بشائرها من الصعيد أولاً، وبالنسبة لمحصول الطماطم فهو عروات يختلف حالها في كل محافظة، منوهًا بأن محصول القمح يتأخر في الصعيد عن الوجه البحري في زراعته إلى نهاية ديسمبر، وهكذا الأمر أيضًا بالنسبة لمحاصيل الفول والحمص والعدس بسبب دخول الشتاء متأخرا في الصعيد.