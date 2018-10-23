فوزنياكي تهزم كفيتوفا وتحافظ على آمالها في البطولة الختامية للتنس

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حافظت الدنماركية كارولين فوزنياكي على آمالها في الدفاع عن لقب البطولة الختامية للاعبات التنس المحترفات.

وفازت فوزنياكي على التشيكية بيترا كفيتوفا 7 /5 و3 /6 و6 /2 اليوم الثلاثاء في البطولة المقامة في سنغافورة.

وخاضت فوزنياكي المباراة رافعة شعار لا بديل عن الفوز من أجل تجنب الخروج المبكر من البطولة التي تحمل لقبها منذ 2017.

كما أن المباراة كانت بمثابة حياة أو موت بالنسبة لكفيتوفا بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام الأوكرانية ايلينا سفيتولينا ، علما بأن فوزنياكي أيضا خسرت مباراتها الأولى في سنغافورة على يد التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وقالت فوزنياكي "لعبت بشكل أفضل اليوم".

وأضافت "بيترا تتمتع بقوة هائلة لذا تحتم علي تقديم أدائي المعهود والحفاظ على تركيزي".

وختمت بالقول "دائما أثق في نفسي وكان علي أن أؤمن بقدرتي على القتال حتى النهاية".