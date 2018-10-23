«فيسبوك» في طريقها لشراء شركة «أمن سيبراني» لتجنب أي هجمات جديدة

يبدو أن شركة «فيس بوك» تخطّط الآن لحماية نفسها، من أي هجمات إلكترونية محتملة خلال الفترة المقبلة، ويظهر ذلك في المباحثات التي تجريها حاليًا مع عدد من شركات الأمن السيبراني، ووفقًا لموقع فوربس، فإنها تخطّط بالفعل لشراء إحدى تلك الشركات.

ونقل تقرير منشور عبر موقع "فوربس"، عن مصادر بفيس بوك قولها، إن الشركة تخطط لإتمام صفقة شراء شركة الأمن قبل نهاية هذا العام، «أي أنه لم يتبق سوى 70 يومًا تقريبًا فقط على إتمام هذه الصفقة».

وذكر التقرير، أن «فيس بوك» تطمح إلى زيادة امتلاك أدوات للأمان الإلكتروني، والتي تمكنها من تأمين حسابات مستخدميها بشكل جيد، والكشف التلقائي والسريع عن أي محاولات للقرصنة ومحاربتها، أو على الأقل تقليل عددها، ومن المؤكد أن امتلاكها لشركة أمن سيبراني سيعزز أدوات الأمان لديها.

وأشار التقرير إلى، أن قراصنة الإنترنت يصبحون أكثر مهارة وتفوقاً بمرور الوقت، مما يجعل من حماية حسابات المستخدمين وبياناتهم أمرًا صعبًا ومعقدًا في المستقبل، وبالرغم من أن الهجمة الأخيرة التي تعرض لها «فيس بوك» كانت مقلقة بشدّة لمستخدميه، إلا أن اتجاه الشركة لامتلاك شركة الأمن الإلكتروني يبعث برسالة أنها ترغب في التعلم من أخطائها، وربّما ينجح في طمأنة مستخدميه من المستثمرين والهيئات والشخصيات الحكومية والأفراد بأن هذا الأمر لن يتكرّر مجددًا.

واعتبر التقرير، اتجاه الشركة لهذه الخطوة، بمثابة خطوة لإسكات الأصوات المنتقدة، التي هاجمت الشركة واتهمتها بعدم القدرة على حماية بيانات مستخدميها.