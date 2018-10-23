وزير الخارجية السعودية: جريمة مثل قتل خاشقجي يجب أن لا تتكرر

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في حادثة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأضاف «الجبير» في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، صباح الثلاثاء، إنه سيتم القبض على كل المسؤولين عن قتل خاشقجي.

وأكد أن السعودية ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث، قائلا: «جريمة مثل قتل خاشقجي يجب أن لا تتكرر».

وأعلنت المملكة العربية السعودية فجر السبت الماضي، عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وذلك بعد مشادة نشبت بينه وبين أشخاص داخل القنصلية، كما أعلنت القبض على 18 شخصا للتحقيق معهم في الواقعة.