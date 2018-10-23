شرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، لماذا لا يمكن أن تتعرض مصر لموجات التسونامي، قائلًا إن وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بها الشائعات بشكل غير عادي.



وأضاف خلال لقاء مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، إنه نفى تعرض مصر لتسونامي عنيف، موضحًا أن هذا الأمر غير منطقي لأنه يضرب الدول المطلة على المحيطات، بينما مصر يحدها بحرين ضيقين.



وذكر أن تبرير مروجي هذه الشائعة هو تحرك جبل باتجاه البحر مسافة 3 سنتيمترات في إيطاليا بعد زلزال، إلا أن هذا الأمر غير صحيح علميًا، مضيفًا أن جزيرة تكريت بالبحر المتوسط، شهدت زلزالًا من قبل وتأثرت به مصر، ولم يحدث تسونامي.



وعن تنبؤات فصل الشتاء المقبل، قال إن هناك قاعدة تقول إنه كلما زادت فترة التنبؤ؛ كلما قلت مصداقيته، ولذلك لا يمكن الحديث عن تنبؤات فصل الشتاء.



وتابع متعجبًا: «هذا عملي ولا أستطيع أن أقول كيف سيكون الشتاء المقبل، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي تقول ذلك!».



وأوضح أن أي تنبؤ لفصل الشتاء حاليًا لن يزيد نجاحه عن 20%، مضيفًا أن هيئة الأرصاد لا يمكنها أن تجازف بمصداقيتها.



