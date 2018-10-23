«منتجي الدواجن»: وجود المزارع وسط المناطق السكنية يضر بالصحة العامة

قال الدكتور ثروت الزيني، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن طرح الدولة قطع أراضي في الصحراء لمربي الدواجن جاء للخروج من الكتلة العمرانية، موضحًا أن تواجد المزارع وسط المناطق السكنية يضر بالصحة العامة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنه في وقت سابق كانت مزارع الدواجن بعيدة عن الكتل السكنية لكن بالتعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء قد اقتربت منها.

وتابع أنه لابد أن يكون هناك حزمة من العوامل المشجعة لتنفيذ هذا القرار، من بينها تسهيل الموافقات الإدارية من الجهات المعنية لنقل المزارع إلى الصحراء أو تغيير المربي نشاطه إلى آخر، وتمليك هذه الأراضي للمربين وليس تأجيرها، لافتًا إلى ضرورة تحويل نشاط المزارع الموجودة حاليًا وسط التكتلات السكنية، إلى مجالات اقتصادية أخرى بدلًا من وقفها.

وأشار إلى ضرورة معاملة المناطق الصحراوية التي سيتم طرحها في هذا الإطار مثل المناطق الصناعية، بإعفائها من الضرائب لفترة معينة، وذلك لتشجيع المربين نقل مزارعهم إلى الظهير الصحراوي، متابعًا: «أن ارتفاع تكلفة استخراج المياه في الصحراء وإعداد البنية الأساسية يتطلب تقديم قروض ميسرة».

وأعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، عن عزم الدولة طرح أراضي بالصحراء لمربي الدواجن للخروج من الكتلة السكانية من أجل الحفاظ على الصحة العامة.