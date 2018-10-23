اختيار فيلم «شد الرحال» لتمثيل كلية الإعلام بملتقى رؤية لأفلام الشباب

اختير فيلم «شد الرحال»، الحائز على المركز الأول بمهرجان مشاريع تخرج كلية الإعلام لعام 2017، لتمثيل كلية الإعلام شعبة اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، بمسابقة الأفلام التسجيلية بملتقى رؤية لأفلام الشباب بدورته الثانية، حيث تبدأ عروض الأفلام بداية من اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين، بسينما الهناجر.



ويعد فيلم «شد الرحال» واحدا من الأفلام التي ترصد حياة مجموعة من العرب الرحالة الذين يسكنون القرى الريفية ويترحلون بينها بحثا عن الماء والكلأ لهم ولدوابهم.



وتدور أحداث الفيلم بين قرى طنطا، المحلة والمنصورة، وقد استغرق تصوير الفيلم مدة ستة أشهر انتقل فيها فريق العمل بين القرى المختلفة، كما صاحبو بعض من الرحالة في رحلتهم من البنوان بالمحلة إلى أرض الحفير ببلقاس لمدة استغرقت أكثر من ست ساعات سيرا على الأقدام.



ومن المقرر أن يعرض فيلم «شد الرحال» الخميس المقبل، على أن يعقبه ندوة يتحدث من خلالها مخرج الفيلم عن الأجواء التي عاشها العمل وكذلك الصعوبات التي واجهوها أثناء التصوير، وذلك لوعورة الأماكن وصعوبة الوصول إليها.



يذكر أن الفيلم من إخراج أحمد محسن الدمرداش أحد طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتورة أماني فهمي رئيس شعبة اللغة الإنجليزية، والدكتورة داليا عثمان المشرف العام على مشاريع التخرج، ونيرمين مراد أبو العز المعيدة بقسم الإذاعة والمشرف على المشروع.



ويشمل فريق عمل الفيلم عددا من طلاب الكلية، وهم «بسنت خالد، ومدير تصوير آيه خالد، ورضوى منير، ونور الله محمود، ونورهان محي الدين، ومنة محي، ورغدة محمود حامد، وداليا السويدي، وساره هاني، وميريهان عصام الدين، وفاطمة فطين ودينا غيتة، ومنة مجدي، ومنة عسكر، وباسم سيد، وسيف الله محمود».