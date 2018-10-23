كوريا الجنوبية: المصادقة على إعلان بيونج يانج المشترك ستسرع من نزع السلاح النووي

قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، اليوم الثلاثاء، إن تطوير العلاقات بين الكوريتين وتخفيف التوتر العسكري، سيسرعان من عملية نزع السلاح النووي بالكامل في شبه الجزيرة الكورية، وذلك فيما يتعلق بالمصادقة على إعلان بيونج يانج المشترك الذي توصلت إليه قيادتا الكوريتين في سبتمبر الماضي.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن مون ترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، لمناقشة المصادقة على "إعلان بيونج يانج المشترك" و"الاتفاق العسكري لتنفيذ إعلان بانمونجوم".

وقال مون إن "المصادقة على إعلان بيونج يانج المشترك لن تسهم في حماية الشعب وتعزيز السلام فحسب، بل ستؤدي إلى التنمية الاقتصادية من خلال القضاء على مخاطر في شبه الجزيرة الكورية"، مضيفا أن "سكان المناطق الحدودية سيستفيدون من الفوائد أولا".

وأوضح أن ذلك سيسهم أيضا في تعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بشكل حقيقي. ودعا الوزارات إلى تضافر الجهود للسير في إجراءات المصادقة بسلاسة.

وصادقت الحكومة اليوم على إعلان بيونج يانج المشترك والاتفاق العسكري لتنفيذ إعلان بانمونجوم بعد مراجعتهما خلال اجتماع مجلس الوزراء.

