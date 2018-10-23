قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، جينا هاسبيل، موجودة في تركيا، وإنها بعد زيارتها ستطلع الرئيس دونالد ترامب على قضية جمال خاشقجي، الصحفي المعارض الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأضاف «بنس»: "سنعرف ما تم في الأمر.. عملية القتل الوحشي لصحفي بريء منشق، لن تمر دون رد أمريكي بل ورد ودولي كما أتوقع... لكننا نريد أن نعرف ما حدث".

وتابع: «المعلومات الواردة من تركيا "ترد على التأكيدات السابقة التي قدمها النظام السعودي"، مشيرًا إلى أن ترامب "أعرب عن قلقه من وجود أكاذيب، وأن هناك خداعًا".

وفي حديثه في منتدى لصحيفة واشنطن بوست، الصحيفة التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها، أصر بنس على أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل مع تركيا "بكامل طاقتها"، ووصف "القتل الوحشي"، بأنه "اعتداء على صحافة حرة ومستقلة".