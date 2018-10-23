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نائب برلماني: هناك أراض زراعية أصبحت مدنا ولا يزال يصرف لها الأسمدة

النائب عبد الفتاح محمد
النائب عبد الفتاح محمد
أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 3:35 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 3:35 ص
قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك مدنًا كاملة شيدت على الأراضي الزراعية، خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن أصحاب هذه الأراضي رغم انتهاء وجودها زراعيًا وبناء منازل بها، إلا أنهم مازلوا يتلقوا المخصصات السمادية والتقاوي الزراعية الخاصة بها من وزارة الزراعة.

وذكر أن أصحاب هذه الأراضي لم يخرجوها من الحيازات الزراعية، واصفًا الأمر بـ«المصيبة»، مطالبًا وزارة الزارعة بتشكيل لجان تفتيش والمرور على الأراضي الزراعية ومحاسبة من يثبت ذلك في حقهم.


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