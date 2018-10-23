«مميش»: حققنا أرقامًا لم تحدث في تاريخ القناة

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن قناة السويس الجديدة استطاعت أن تحقق أرقام لم تحدث من قبل في تاريخ القناة، خلال عام واحد فقط.

وأكد «مميش» خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية والموقف التنفيذي الحالي، بالإضافة إلى عدم زيادة رسوم العبور مما جعل القناة جاذبة لمرور السفن، خاصة بعد تقليص زمن الإبحار من 22 ساعة إلى 12 ساعة فقط.

وأضاف رئيس قناة السويس: «الهدف أن تتحول المنطقة المحيطة بقناة السويس لمنطقة لوجستية»، لافتًا إلى تمتعها بموقع متميز لم يستغل الاستغلال الأمثل لعدة سنوات.

وأشار إلى أن هذه المنطقة ستوفر فرص عمل للشباب، وتزيد من قيمة منطقة قناة السويس، ولكن هذا يتطلب بنية تحتية قوية، ومستثمرين جادين، وقانون جاذب، وليس طارد للمستثمرين، وعمالة فنية مدربة على أعلى مستوى.