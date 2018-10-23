قال حزب القوات اللبنانية، إنه لم يكن أبدا عقبة أمام تشكيل الحكومات في لبنان، مشيرا إلى أن "بعض الأوساط السياسية" عكفت في الآونة الأخيرة على تصوير الأمر وكأن "القوات" هي المشكلة الوحيدة المتبقية على طريق تشكيل الحكومة.

وذكر الحزب، في بيان أصدره اليوم، أن البعض يحاول استخدام كل الوسائل الممكنة وتقديم ما وصفه بـ "الحجج الواهية" لتعطيل أي تشكيل للحكومة الجديدة، تكون القوات ممثلة فيها على قدر حجمها الطبيعي.

وأشار إلى أنه لم يطالب بحقيبة وزارية معينة، ولا يتمسك بحقيبة دون غيرها، ولم يضع حظرا أو ممانعة على استلام أي حزب لحقيبة بعينها، ولم يعترض على تسلم شخص معين حقيبة محددة، وأنه في المقابل كان "الآخرون" هم الذين عكفوا على هذه الممارسات طيلة فترة التأليف الحكومي .

وأكد الحزب أن جوهر مطالب "القوات" يتصل بحسن تمثيلها في الحكومة انطلاقا من نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.. مشيرة إلى أنها حتى اللحظة لا تزال بانتظار تقديم عرض جديد لها.