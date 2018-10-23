محافظ المنيا يلتقي وفدا سياحيا خلال تفقده منطقة آثار بني حسن

تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، المنطقة الأثرية ببني حسن، بمركز أبو قرقاص، ضمن جولات المحافظ لمتابعة المناطق السياحية والأثرية والوقوف على كافة احتياجاتها، بهدف التطوير الشامل ورفع الكفاءة وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل.

والتقى المحافظ أثناء جولته، وفداً سياحياً متعدد الجنسيات، خلال زيارتهم للمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، حيث أعرب السائحون عن سعادتهم بقضاء أوقات متميزة وسط معالم مصر الأثرية والسياحية.

وأكد السائحون أنهم سينصحون أصدقائهم بتجربة تلك الرحلة المميزة، مشيدين بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة أرض التاريخ، مؤكدين أنهم وجدوا في المحافظة الهدوء والأمان والاستقرار.

ووجه المحافظ، الوحدة المحلية والآثار والسياحة بوضع تصور شامل لتطوير المنطقة، وتجديد اللوحات الإرشادية بالشكل المناسب، واستراحة كبار الزوار، والحديقة الخاصة بها، بالإضافة إلى تجديد دورات المياه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، والإنارة بشكل دائم حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري.

وشهدت المحافظة في الآونة الأخيرة، تدفق عدد من الرحلات السياحية من بلدان متعددة، ضمن عودة الرحلات النيلية السياحية من القاهرة حتي أسوان، مما يعكس حالة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المحافظة، فضلًا عن تمتعها بالكثير من المقومات السياحية والتي تعيدها مرة أخرى للخريطة السياحية.