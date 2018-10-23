مدير الصندوق السعودي: نستهدف الوصول بحجم صندوق الاستثمارات لتريليوني ريال

قال مدير عام صندوق الاستثمار السعودي ياسر الرميان، إن هناك سعيًا لتحقيق صناعة محلية قوية مثل السياحة والترفيه، وإنهم يستهدفون أن يكون حجم صندوق الاستثمارات تريليوني ريال عام 2030".

وأضاف الرميان، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار، بعنوان: "عالم واحد.. هل يستطيع قادة الأعمال والحكومات وضع رؤية مشتركة للمستقبل"، اليوم الثلاثاء، أن "مبادرة مستقبل الاستثمار سيخرج منها برامج فرعية وجدول عمل على مدار العام مع كبار المسؤولين والمستثمرين في العالم".

وذكر أن 90% من الأصول الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، تم تخصيصها للاستثمارات المحلية، و10% من استثمارات الصندوق دولية.

ونبّه الرميان، إلى أنه يجري العمل على رفع حجم استثمارات الصندوق دوليًّا لتصل إلى 25% مقابل 75% للاستثمارات المحلية، قائلًا: "نستهدف في عام 2030 أن تصل إلى 50%".

وأوضح أن التقنية ستخلق وظائف جديدة في العالم وشركة أوبر أوجدت عملًا جديدًا في السعودية، مضيفًا: "لدينا أهداف طويلة الأمد، كما أننا نملك استثمارات في مشاريع صغيرة وتتطلب الوقت لنرى ثمارها".

وانطلق في العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018" أو ما يطلق عليه "دافوس في الصحراء" في حضور 120 متحدثاً يمثلون أكثر من 140 مؤسسة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية وجدول أعمال يتضمن أكثر من 40 جلسة.

وذكر بيان رسمي اليوم أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018، انطلق تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ويستمر لمدة 3 أيام.