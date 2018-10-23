رئيس الوزراء الإيطالي: روما لن تقدم على الخروج من الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تُقدِم على الخروج من الاتحاد الأوروبي (إيتال إكست)، على غرار بريطانيا ، وذلك بعدما شهدت إيطاليا مؤخرا ارتفاعا في عوائد السندات الحكومية بعد تداول أخبار حول خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كونتي، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، قائلا: "أنا مقتنع بأن سبب ارتفاع عوائد السندات الحكومية يعود جزئياً إلى احتمال أن يكون هناك (إيتال إكست)، أي خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي".

كما أكد أن "إيطاليا ستبقى ثابتة في أوروبا، معربًا عن ثقته في أن الفارق لن يتجاوز قيمة الـ 400 نقطة"، كما ذكّر بأن "هناك سقفًا في المناورة لن يتم تجاوزه، والذي يحدد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 4ر2 بالمئة."