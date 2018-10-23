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طبيب الأهلي يؤكد جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة وفاق سطيف

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:30 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:30 ص

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جميع لاعبي الفريق المتواجدين مع بعثة الفريق بالجزائر جاهزون من الناحية الطبية لمباراة وفاق سطيف.

وأكد أن اللاعبين شاركوا في التدريبات التي خاضها الفريق على ملعب 8 مايو الذي يستضيف المباراة، ولم يشتكوا من أية آلام، موضحًا أن الجميع جاهز طبيًا للمباراة المهمة، وتبقى مشاركة أي لاعب في المباراة مسئولية الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الآلام التي شعر بها أحمد فتحي، مدافع الفريق، في الركبة قبل السفر للجزائر اختفت، وشارك اللاعب في التدريبات بشكل جيد.

ويستعد الأهلي لمباراة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام بالقاهرة في الثاني من أكتوبر الجاري.


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