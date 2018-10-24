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إصابة 8 أطفال في حادث تحطم عجلة دوارة صغيرة في ألمانيا

ميونخ - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:49 م

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن ثمانية أطفال أصيبوا عندما انحرفت عجلة هواء دوارة صغيرة في جنوب ألمانيا.

وسقطت عربات العجلة الدوارة الصغيرة الأربع على الأرض، عندما توقفت بشكل مفاجئ في متنزه للأطفال في بلدة جروندلباخ صباح أمس الاثنين.

وتم نقل جميع الأطفال، الذين كانوا يجلسون داخل عربات العجلة الدوارة، وتتراوح أعمارهم بين سنة وثمانية أعوام، إلى المستشفى لعلاجهم من الجروح والكدمات بواسطة سيارة إسعاف وطائرة مروحية.

وذكرت الشرطة، أنه يبدو أن من قاموا بتركيب العجلة الدوارة، البالغ قطرها أربعة أمتار، هم المشغلون العاملون بالمتنزه.


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