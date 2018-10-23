وكيل البرلمان: أصدرنا 400 قانون من أجل تحسين وضع المواطن

*وهدان: مناقشة "الإجراءات الجنائية" و "الأحوال الشخصية" في دور الانعقاد الحالي



قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، إن دور الانعقاد الرابع يعتبر مرحلة الجني أو الحصاد، وله شكل مختلف عن الأدوار السابقة، مؤكدا أنه من المفترض مناقشة العديد من القوانين خلال هذه الدورة على رأسها قانوني الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية.

وأضاف وهدان، في بيان له صباح اليوم (الثلاثاء) أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المشروعات الاستثمارية وعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية وتوفير العملة الأجنبية وخفض الأسعار.

وقال وهدان إن علاقة مجلس النواب بالحكومة علاقة تكاملية، وأن مجلس النواب له دور تشريعي ورقابي، لافتًا إلى أن مجلس النواب أصدر أكثر من 400 قانون، بما يعادل حوالي 4 دورات فصول تشريعية كاملة حتى الآن، كلها من أجل تحسين وضع المواطن المصري في كافة المجلات، بحسب تعبيره.