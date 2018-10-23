وكيل «صحة سوهاج» يعقد اجتماعا لتنفيذ مبادرة الرئيس «100 مليون صحة»

اجتمع د. هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بمديري عموم المديرية ومديري الإدارات الصحية، الاجتماع التنسيقي الثاني للإعداد والتجهيز للمسح الشامل لفيروس «سي» ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «100 مليون صحة» بقاعة مركز التدريب الإقليمي.

وحضر الاجتماع د. رجاء حسين، مدير عام المتوطنة، ود. غادة أحمد، مدير عام الوقائي، ود. جمال عبدالحليم، مدير عام الأسنان، ود. علاء غفير، مدير عام العلاجي، ومديري إدارات المديرية الرعاية الأساسية، المستشفيات، القوافل، المعامل، تنظيم الأسرة، الفيروسات الكبدية، الأمومة والطفولة، المخلفات، التدريب، المتابعة، التمريض، التموين الطبي، مركز التدريب الإقليمي، العلاقات العامة والإعلام، ومديري مستشفيات طهطها والبلينا وأخميم، وفريق إشراف الرعاية الأساسية.

وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالوحدات التي سوف تطبق برنامج المسح الطبي الشامل لفيروس سي، ومدى توافر القوى البشرية المشاركة بالبرنامج، كما تم مناقشة بعض المعوقات التي تعوق العمل لوضع حلول لها.

وفي نهاية الاجتماع، أوصى وكيل الوزارة، بمرور مديري الإدارات الصحية على وحداتهم، والتأكد من جاهزية المكان لاستقبال المرضى، والتأكد من نظافة المكان، والتواصل والتعاون مع الموسسات الحكومية والأزهر.