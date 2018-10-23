يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، غدًا الأربعاء، العرض الغنائي «فرحة شعب» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي على مسرح ميامى بوسط البلد، وذلك في تمام الثامنة مساءً، إذ يُقدم العرض في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وعبر الفنان أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدي، عن سعادته بمشاركة فرقة المسرح الكوميدي بعرض من إنتاج الفرقة ضمن احتفالات البيت الفني للمسرح بانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تمتد على مدار شهر أكتوبر، مؤكدا على أهمية هذه النوعية من العروض والتي ترفع من وعي المجتمع بأحداثه التاريخية وبطولاته.

جدير بالذكر أن العرض يدور حول بطولات حرب أكتوبر في إطار اجتماعي وطني، ويشارك بالعرض حوالي 30 فنان من مراحل عمرية مختلفة.

و«فرحة شعب» بطولة عزة السيد، محمد يسري، محمد علي محمود، رنا بركات، عبدالرحمن إبراهيم، زينب خالد، منة كرم، هالة حبشي، إسلام زكي، سارة مرشدي، محمد أبو عوف، فيديو مابينج محمد المأموني، مخرج منفذ رنا بركات، تأليف وتلحين وإخراج محمد مصطفى.