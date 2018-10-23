بدء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأفغانية غدا

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان اليوم الثلاثاء، بدء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية غدا بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت قناة «طلوع» الأفغانية عن المتحدث باسم اللجنة المستقلة للانتخابات سيد حفيظ الله هاشمي قوله إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية سيتم الإعلان عنها في 6 نوفمبر المقبل.

وكان رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان عبد البديع سيد أعلن، أمس، أن نحو 4 ملايين مواطن أفغاني في 32 إقليما أدلوا بأصواتهم على مدار يومين في الانتخابات البرلمانية التي جرت وسط أعمال عنف وفوضى شهدتها البلاد، مضيفا أنه تم نقل صناديق الاقتراع إلى العاصمة الأفغانية كابول.

يشار إلى أن حركة طالبان قد تعهدت بمهاجمة الانتخابات البرلمانية التي تعقد للمرة الأولى منذ عام 2010، حيث لقى 36 شخصا خلال اليوم الأول من التصويت مصرعهم في نحو 200 هجوم، من بينهم 27 مدنيا، وذلك وفقا لوزير الداخلية الأفغاني أختر محمد إبراهيمي.