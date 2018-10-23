الإمارات تدرج 9 أشخاص على قائمة «الداعمين للإرهاب»

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أعلنت الإمارات، وضع 9 أشخاص على قائمة الأشخاص والهيئات الداعمين للإرهاب.

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، قرارًا "بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية" تضمن وضع 9 أشخاص للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمين للإرهاب".

وشملت القائمة محمد إبراهيم اوهادي، وإسماعيل رضوي، وعبدالله صمد فاروقي، ومحمد داوود مزمل، وعبدالرحيم منان، ومحمد نعيم براشي، وعبدالعزيز "عزيز شاه زماني"، وصدر إبراهيم، وحفيظ عبد المجيد.

ووجه القرار المصرف المركزي لدولة الإمارات، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات هذه الأفراد المدرجة على قوائم العقوبات.