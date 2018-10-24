رئيس حكومة الوفاق الوطني يعتمد الخطة الأمنية لتأمين طرابلس

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اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بقرار سابق من المجلس.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء الليبية، فإن الترتيبات تستهدف ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة وإرساء النظام العام المُستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك.

وتحدد الخطة أيضًا آليات للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي رحّبت بدورها باعتماد الخطّة الأمنية.

وأبدت البعثة في إيجاز صحفي عبر حسابها بموقع فيسبوك، تطلّعها لبدء تنفيذ الخطة التي قالت إنها تهدف لإرساء النظام عبر قوات نظامية ووفق معايير مهنية.