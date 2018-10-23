«سكاي نيوز»: العثور على أجزاء مشوهة من جسد «خاشقجي» في حديقة منزل القنصل السعودي

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ذكرت شبكة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، أنه تم العثور على أجزاء من جسد الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حديقة منزل القنصل السعودي.