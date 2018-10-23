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«سكاي نيوز»: العثور على أجزاء مشوهة من جسد «خاشقجي» في حديقة منزل القنصل السعودي

سمير الوشاحي
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 2:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 2:33 م

ذكرت شبكة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، أنه تم العثور على أجزاء من جسد الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حديقة منزل القنصل السعودي.

وأكدت المصادر وفقا لـ«سكاي نيوز» إن جثمان الكاتب السعودي كان «مقطّعا» ووجهه «مشوها»،

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