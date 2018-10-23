محافظ جنوب سيناء: الاستعداد للمنتدى هذا العام يختلف عن سابقه.. وإقامته للمرة الثانية على التوالي بشرم الشيخ يؤكد تمتع جنوب سيناء بالأمن والأمان

«صحة جنوب سيناء»: سيتم الدفع بعدد 50 سيارة لتأمين المنتدى طبياً

قاعة مؤتمرات جديدة على مساحة 230 ألف متر تسع 6 آلاف شخصاً

يجرى العمل على قدم وساق استعداداً لانطلاق منتدى الشباب العالمي الذي سيقام بقاعات المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمن الاستعدادات دوريات من العمل ليلاً ونهاراً لتنظيف وتجميل وتشجير الشوارع الرئيسية والفرعية، ووضع بنرات تحمل شعار المنتدى في الطرق الرئيسية، بداية من مطار شرم الشيخ الدولي وحتي جميع الميادين والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مواصلة العمل ليلاً ونهاراً في جميع القطاعات المعنية من سرعة الانتهاء من كافة التشطيبات النهائية، مشيراً إلى أنه جاري وضع اللمسات الجمالية النهائية بقاعة المؤتمرات الجديدة التي تسع استقبال أكثر من 4 آلاف شخصاً، حيث تم إقامتها على مساحة 230 ألف متر مربع، والتي صممت على أحدث الطرق العالمية بتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية، حيث تضم قاعة رئيسية، و10 قاعات فرعية، ومطعم وبهو ضخم، وأماكن خدمية وكافيتريات، إضافة إلى قاعة المؤتمرات السابقة بطاقة 2000 شخصاً ليصبح إجمالي الاستعاب 6 آلاف شخصاً.

وقال المحافظ إن الاستعدادات للمتلقى هذا العالم تختلف تماماً عن سابقه، الأمر الذي سيبهر العالم بطبيعة سيناء الخلابة التي كانت ومازالت مطمع من الجميع، حيث ستظهر مدينة شرم الشيخ في ردائها الجديد بعد عمليات التطوير والتجميل التي تمت على مدار الفترة السابقة، لافتاً إلى أن التطويرات التي تمت لا تخدم منتدى الشباب العالمي فقكط ولكن تخدم القطاع السياحي وأيضاً المؤتمرات التي ستستضيفها المدينة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم مؤتمر التنوع البيئي، والكوميسا، والذي يشارك فيهما أكثر من 5 ألاف مشاركاً من مختلف دول العالم مما سيعطي انطباعاً ايجابياً عن مدينة شرم الشيخ بشكل خاص، وجنوب سيناء بشكل عام.

وأضاف فودة أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى على المستويين الأمني والخدمي، فعلى المستوى الأمني تم إحكام المراقبة على جميع مداخل ومخارج المدينة، وتفعيل كارنيه البحث الجنائي، وتزويد المدينة بعدد من كاميرات المراقبة في جميع الشوارع والميادين، إضافة إلى تفعيل كاميرات المراقبة بالفنادق والمنتجعات السياحية وربطها بمركز المعلومات المتطور بمجلس مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أنه تم إحكام السيطرة الأمنية على جميع مداخل ومخارج مدن المحافظة، وأيضاً الطرق الدولية والممرات الجبلية، وذلك بالتعاون بين قوات الشرطة والقوات المسلحة وبدو جنوب سيناء.

وعلى المستوى الخدمي، تابع أنه تم إلغاء جميع الإجازات لمديري المديريات الخدمية والعاملين، ومن ثم رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة مديريات الخدمات والوحدات المحلية.

وأكد أن إقامة المنتدى للمرة الثانية على التوالي بشرم الشيخ ونجاحه، سوف يكون رسالة واضحة تؤكد تمتع جنوب سيناء بالأمن والأمان، وتأكيداً لقدرة مصر على التنظيم والإعداد الجيد، خاصة أن وسائل الإعلام العالمية ستغطي المنتدى من داخل سيناء.

وأعلن فودة أنه تم إنشاء ميدان الصداقة الدولية بشارع السلام بجوار أيقونة السلام بشرم الشيخ على مساحة 40 ألف متر مربع، كما تم عمل نصب تذكاري بالميدان، فضلاً عن تشجير وإنارة الميدان، وسيتم وضع أعلام ورموز لجميع الدول المشاركة في مؤتمر شباب العالم، حيث سيكون مزاراً سياحياً دولياً يضاف للمزارات السياحية الدولية بمدينة شرم الشيخ.

كما جرى تطوير وتجميل شارع السلام حيث تم إنشاء أحواض زهور وممشى للدراجات وأعمدة الإنارة، إلى جانب إنشاء مظلات وبرجولات ومقاعد للمواطنين والزائرين بطول الشارع.

في سياق متصل، قال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه سيتم الدفع بعدد 50 سيارة لتأمين المنتدى طبياً، بالإضافة إلى غرفة عناية مركزة داخل قاعة المؤتمرات، مزودة بأطباء خبراء من جامعتي الأزهر والقاهرة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفتي شرم الشيخ الدولي وطور سيناء العام من الآن حتى نهاية المنتدى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جميع سيارات الإسعاف من النوع الحديث المجهز طبياً على أعلى مستوى، كما سيكون هناك فريق طبي متكامل على درجة كبيرة من التعامل في الأزمات، وفريق من أطقم التمريض جاهزة ومدربة بشكل يناسب الحدث العالمي لمنتدى شباب العالم، إضافة إلى مشاركة جميع المستشفيات الخاصة بمدينة شرم الشيخ، ودهب، لتأمين المنتدى طبياً، وتم رفع درجة الاستعداد حيث تم التنسيق معهم ليكونوا جاهزون ومتواجدون طوال أيام المنتدى.