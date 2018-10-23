وزير الخارجية التركي: سنتعاون مع المحاكم الدولية في حال فتح تحقيق بمقتل خاشقجي

أعلن وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، أن بلاده منفتحة للتعاون مع تحقيق دولي بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال «أوغلو»، في تصريحات نقلتها «الأناضول»، إن السعودية أصبحت منفتحة على التعاون بشأن قضية خاشقجي بعد الاتصال الهاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد وزير الخارجية التركي، أن إقرار السعودية بمقتل خاشقجي مهم ولو جاء متأخراً، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن بلاده شكلت ضغطا دوليا على السعودية للاعتراف بقتل خاشقجي.

وتابع: «تركيا ستتعاون مع الأمم المتحدة والمحاكم الدولية في حال فتح تحقيق بمقتل خاشقجي».

وأعلنت المملكة العربية السعودية فجر السبت الماضي، عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وذلك بعد مشادة نشبت بينه وبين أشخاص داخل القنصلية، كما أعلنت القبض على 18 شخصا للتحقيق معهم في الواقعة.