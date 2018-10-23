الانتهاء من 984 وحدة إسكان مميز بالمدينة وطرحها للبيع قريبا

توصيل 5089 وصلة مياه شرب وصرف صحي للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج



قال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان مصطفى مدبولي، إن إجمالي الاستثمارات بمدينة دمياط الجديدة، منذ تأسيسها، حوالى 7.2 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات خطة العام المالي الحالى 1.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 984 وحدة إسكان مميز غرب الحى الخامس (41 عمارة)، سيتم طرحها للبيع قريبا.

وأضاف مدبولي، في تصريحات له اليوم، أنه جارٍ تنفيذ 3840 وحدة (160 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمناطق غرب الجامعة، وجنوب الحى الأول، ومجاورة 33 بالحى السادس، وبلغت نسبة الإنجاز 70%، وتنفيذ 44 عمارة إسكان فاخر بالمجاورة 34 بالحى السادس، وجار طرح تنفيذ 925 وحدة (87 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالمجاورتين (33 – 34) بالحى السادس.

ومن جانبه، قال محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه بالنسبة لمشروعات الطرق، تم تطوير 12 ميداناً بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمشايات للمجاورات بأحياء المدينة، وجارٍ تنفيذ طريق المدخل الغربى من الطريق الدولى إلى وسط المدينة بطول 800 م، وتنفيذ رفع كفاءة الطريق شمال المدينة، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وعمل أرصفة بلاطات خرسانية مطبوعة وزراعات، وتنفيذ رفع كفاءة وتطوير المدخل الشرقى للمدينة، وجارٍ طرح رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية.

وأوضح أنه تم ترفيق 359 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج غرب جامعة حورس، وبدأ تسليمها أول أكتوبر الجارى، وتم ترفيق قطع الأراضى الأكثر تميزاً بمنطقة شرق الحى المميز، وجنوب القرى السياحية، وجارٍ طرح ترفيق قطع الأراضى الأكثر تميزاً، وأراضى بيت الوطن بالحديقة الدولية.

وفيما يتعلق بمشروعات الخدمات، قال رجب: جارٍ تنفيذ سوق تجارية بمنطقة "دار مصر" للاسكان المتوسط (44 عمارة)، وتنفيذ موقفين إقليميين شرق وغرب المدينة، وتنفيذ ملعب خماسي لخدمة منطقة "سكن مصر" غرب الحي الخامس، وتنفيذ دار رعاية اجتماعية بمنطقة وسط المدينة، وتنفيذ سوقين تجاريتين بالمجاورة 30 بالحى السادس لخدمة منطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ مجمع ورش جنوب الحي الرابع، وتنفيذ مدرسة بالمجاروة 28 بالحي الخامس لخدمة سكان المنطقة، وتنفيذ مدرسة بالمجاورة 33 لخدمة الإسكان الفاخر وسكن مصر، وتنفيذ سويقتين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحى الأول.

وأضاف: جارٍ تشطيب مدرستين للتعليم الأساسى بالمجاورة 15 بالحى الثالث، والمجاورة 26 بالحى الخامس، ومدرسة للتعليم الأساسى جنوب مشروع "دار مصر"، ومدرسة النيل، وتم الانتهاء من مبنى الحضانة وتسليمه ليتم تشغيلها، كما تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، وسيتم طرحها للبيع قريباً، والانتهاء من تنفيذ سوقين تجاريتين لخدمة المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، والانتهاء من تنفيذ سوق تجارية غرب الحى الخامس لخدمة عمارات "سكن مصر"، وجارٍ الاستلام الابتدائى للمركز الطبى لخدمة مشروع "دار مصر".

من ناحية أخرى، أعلن اللواء مهندس محمد بدري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الانتهاء من توصيل 5089 وصلة مياه شرب وصرف صحى للأسر الاولى بالرعاية، في إطار بروتوكول التعاون بين الشركة ونادى روتاري.

وقال بدري: تم توصيل 640 وصلة مياه شرب بقرية بلصفورة، و1264 وصلة صرف صحى بقرية الصلعا، و1115 وصلة مياه شرب بقرية إدفا، و1500 وصلة مياه شرب بقرية أولاد نصير، و570 وصلة صرف صحى بقرية الخلوة ونجع مهدى، بتكلفة إجمالية 7.7 مليون جنيه، بجانب البدء فى تنفيذ 180 وصلة مياه شرب، ومد خطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 6300 متر بقرية الصلعا، بتكلفة 1.2 مليون جنيه.