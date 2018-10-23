نائب رئيس الصين يصل إسرائيل في جولة تشمل مصر والإمارات

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نائب الرئيس الصيني، وانج تشي شان، الذي وصل أمس الإثنين في زيارة رسمية لإسرائيل على رأس وفد وزاري واقتصادي كبير، في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل أيضا السلطة الفلسطينية ومصر ودولة الإمارات.



ورحب نتنياهو بالضيف الصيني قائلا إن هذا اللقاء الذي يجمعه مع زعيم صيني هو الأهم خلال الأعوام الـ18 الأخيرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.



وأضاف نتنياهو أن تلبية نائب الرئيس الصيني لدعوته تدل على توطيد العلاقات بين إسرائيل والصين والتي تطورت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.



وسيلتقي المسؤول الصيني كذلك الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كما يرأس مع نتنياهو اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الابتكاري بين البلدين.



وسيتم خلال اللجنة التوقيع على ثماني اتفاقيات مشتركة في مجال العلوم والتكنولوجيا، علوم الحياة، الابتكار، الصحة الرقمية والزراعة.



وقال نتنياهو، قبل انعقاد الجلسة، إنه يستعد لعقد جلسة اقتصادية سياسية هامة للغاية.



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن زيارة نائب الرئيس الصيني إلى البلاد تدل على الرغبة المشتركة للدولتين من أجل تطوير العلاقات.