روسيا تقترح على الولايات المتحدة التعاون بشأن منع الانتشار النووي

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يواصل جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء زيارته لروسيا، حيث سيلتقي في وقت لاحق اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لدميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فإن بوتين وبولتون سيبحثان "العلاقات الثنائية، والصراعات في المنطقة، وتطورات الوضع في سورية وقضايا الأمن الاستراتيجي".

وخلال لقاء وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ببولتون في وقت سابق اليوم، اقترح الوزير الروسي أن يتعاون الجانبان من أجل منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال شويجو لبولتون :"اليوم، هناك عدد كبير من المشكلات في العالم يمكن معالجتها من خلال الجهد المشترك".

وكان بولتون توجه إلى موسكو في زيارة تستمر يومين بعد ساعات من إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تم إقرارها قبل عقود وتضع قيودا على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن شويجو القول إن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما التعاون لردع انتشار الأسلحة النووية وتسوية الصراعات طويلة الأمد، كالحرب في سورية.

واعتبر أن سورية ربما تكون "المثال الإيجابي الوحيد" على التعاون حاليا بين روسيا والولايات المتحدة في منطقة نزاع.

وكان ترامب قال قبل أيام إن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى الموقعة عام 1987 بزعم انتهاك روسيا لها.