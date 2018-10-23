قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أطلعت اللجنة في اجتماعها أمس الاثنين، على الإنجازات التي حققتها الوزارة وخطتها للفترة المقبلة.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الجلسة تضمنت عرضًا لما تم بشأن قوائم الانتظار ومنظومة التأمين الصحي والمستشفيات النموذجية والمسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية، مشيرًا إلى إرجاء مناقشة ملف الدواء لجلسة أخرى لضيق الوقت.



وذكر أن الوزيرة أكدت تجاوز المسح الطبي 5 ملايين حالة بمحافظات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تجهيز بورسعيد لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي سينطلق بها في شهر يونيو 2019 ثم محافظات المرحلة الأولى تباعًا، لافتًا إلى وجود خطة لتطوير المستشفيات النموذجية بالمحافظات.



وأوضح أن الوزارة انتهت من تشكيل هيئتين من منظومة التأمين الصحي الجديدة وهما الرعاية الصحية والرقابة والجودة، بينما تتبقى هيئة التمويل، وسيتم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة المالية، منوهًا أن المعوقات في المنظومة الجديدة تكمن في الكوادر البشرية ونقص الممارس العام الذي يمثل حجر الزاوية ونظام الميكنة لعمل اتصال مباشر بين مراكز الخدمة ومراكز التمويل.



