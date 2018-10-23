محافظ البحيرة يكرم ياسمين نصر الحاصلة على ذهبية الكاراتيه بالأرجنتين

كرم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة اللاعبة ياسمين نصر الجويلي الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه وزن 54 كيلو في بطولة الشباب المقامة بالأرجنتين أوليمبياد 2018.



وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبة بمركز شباب الحجناية مركز دمنهور ذات الـ17 عاما طالبة في الصف الثالث الثانوي كان قد سبق لها الحصول على بطولة البحر الأبيض المتوسط بالمغرب عام 2017.



وقرر المحافظ إطلاق اسمها على صالة الأنشطة بمركز شباب الحجناية الجاري العمل به حاليا تكريما وتشجيعا لها على الاستمرار في مواصلة تفوقها الرياضي ورفع راية مصر عالية في المحافل الدولية والعالمية وأن تكون مثالا يحتذى به لأقرانها كما حثها على تحقيق التفوق العلمي والدراسي بجانب تفوقها الرياضي.