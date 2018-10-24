«ترامب»: القصة السعودية «واحدة من أسوأ عمليات التستر»

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رواية المملكة العربية السعودية الرسمية بشأن مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "كان لديهم فكرة أصلية سيئة للغاية وتم تنفيذها بشكل سيئ وكانت عملية التستر واحدة من أسوأ عمليات التستر في التاريخ "، واصفًا ما حدث بأنها "عملية التستر الأسوأ على الإطلاق".

وتابع ترامب: "من فكر في هذه الفكرة هو في ورطة كبيرة، ويجب أن يكون في ورطة كبيرة".

وأشار إلى، أن المملكة العربية السعودية في "جزء خطير من العالم"، ولكن هذا ليس عذرًا.

وردًا على سؤال حول تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال ترامب إنه "كان قاسيًا جدًا على السعودية".