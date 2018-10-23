تابع تغضية لحظة بلحظة لمباراة وفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، والتي تُقام على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف.
- مرور أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول مازالت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين
- الدقيقة 13 ركلة حرة مباشرة لوفاق سطيف على الأهلي من أكرم جحنيط تصطد بالدفاع وتتحول إلى ركلة ركنية تعامل معها الشناوي بنجاح
- الدقيقة 11 هجمة منظمة من لاعبي الأهلي ولكن سعدي ولكن سعدي رضواني يحول الكرة لركلة ركنية ثانية للأهلي
- الدقيقة 10 الأهلي يتحصل على أول ركلة ركنية بعد تصدي مصطفى زغبه حارس سيطف تسديدة أزارو
- الدقيقة 9 الأهلي يتحصل على ركلة حرة من الجانب الأيمن نفذها أحمد حمودي ولكن حارس سيطف تعامل معها بنحاج
- الدقيقة 8 الشناوي يمسك بكرة عرضية من وفاق سطيف
- الدقيقة 8 كوليبالي مدافع الأهلي يحول عرضية لاعب سطيف لركلة ركنية
- الدقيقة 6 حكم المباراة يلغي هدف لوفاق سطيف بسبب تدخل أحد مهاجمي وفاق على الشناوي حارس الأهلي
- الدقيقة 4 هجمة خطيرة من سطيف ولكن سعد سمير يحول الكرة لركلة ركنية ثانية لسطيف
- الدقيقة 4 أول ضربة ركينة لوفاق سطيف في المباراة ولكن دفاع الأهلي تعامل معها بنجاح
- الدقيقة 3 محاولة من لاعبي الأهلي ولكن المحاولة لم تكلل بالنجاح
- الدقيقة 2 دفاع الأهلي يوقف خطورة مهاجمي وفاق سطيف
- بداية الشوط الأول بين الفريقين وسط أجواء حماسية من جماهير النادي الجزائري
بداية المباراة
تشكيل الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف.
خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – إسلام محارب.
خط الهجوم: وليد سليمان – وليد أزارو.
تشكيل وفاق سطيف:
حراسة المرمى :مصطفى زغبة
خط الدفاع:سعدي رضواني - عبد القادر بدران -ميلود ربيعي - هواري فرحاني
خط الوسط: إلياس سيدهم- سمير عيبود - أكرم جحنيط
خط الهجوم : عبد المؤمن جابو- الحبيب بوقلمونة -محمد بك
ملعب المباراة: