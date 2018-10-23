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تابع تغضية لحظة بلحظة لمباراة وفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، والتي تُقام على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف.

- مرور أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول مازالت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين

- الدقيقة 13 ركلة حرة مباشرة لوفاق سطيف على الأهلي من أكرم جحنيط تصطد بالدفاع وتتحول إلى ركلة ركنية تعامل معها الشناوي بنجاح

- الدقيقة 11 هجمة منظمة من لاعبي الأهلي ولكن سعدي ولكن سعدي رضواني يحول الكرة لركلة ركنية ثانية للأهلي

- الدقيقة 10 الأهلي يتحصل على أول ركلة ركنية بعد تصدي مصطفى زغبه حارس سيطف تسديدة أزارو

- الدقيقة 9 الأهلي يتحصل على ركلة حرة من الجانب الأيمن نفذها أحمد حمودي ولكن حارس سيطف تعامل معها بنحاج

- الدقيقة 8 الشناوي يمسك بكرة عرضية من وفاق سطيف

- الدقيقة 8 كوليبالي مدافع الأهلي يحول عرضية لاعب سطيف لركلة ركنية

- الدقيقة 6 حكم المباراة يلغي هدف لوفاق سطيف بسبب تدخل أحد مهاجمي وفاق على الشناوي حارس الأهلي

- الدقيقة 4 هجمة خطيرة من سطيف ولكن سعد سمير يحول الكرة لركلة ركنية ثانية لسطيف

- الدقيقة 4 أول ضربة ركينة لوفاق سطيف في المباراة ولكن دفاع الأهلي تعامل معها بنجاح

- الدقيقة 3 محاولة من لاعبي الأهلي ولكن المحاولة لم تكلل بالنجاح

- الدقيقة 2 دفاع الأهلي يوقف خطورة مهاجمي وفاق سطيف

- بداية الشوط الأول بين الفريقين وسط أجواء حماسية من جماهير النادي الجزائري

بداية المباراة

Here are some photos of @AlAhly dressing rooms ahead of their 2nd leg semi-final match against @officielEssetif for @Total CAF Champions League:#TotalCAFCL pic.twitter.com/OuSybOK4Ml — CAF (@CAF_Online) October 23, 2018

LINE UP | The starting XI for the upcoming match #ENSSASC pic.twitter.com/KnsUPArM3B — CAF (@CAF_Online) October 23, 2018

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – إسلام محارب.

خط الهجوم: وليد سليمان – وليد أزارو.

تشكيل وفاق سطيف:

حراسة المرمى :مصطفى زغبة

خط الدفاع:سعدي رضواني - عبد القادر بدران -ميلود ربيعي - هواري فرحاني

خط الوسط: إلياس سيدهم- سمير عيبود - أكرم جحنيط

خط الهجوم : عبد المؤمن جابو- الحبيب بوقلمونة -محمد بك

ملعب المباراة: