تابع تغضية لحظة بلحظة لمباراة وفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، والتي تُقام على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف.

- مرور أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول مازالت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين

- الدقيقة 13 ركلة حرة مباشرة لوفاق سطيف على الأهلي من أكرم جحنيط تصطد بالدفاع وتتحول إلى ركلة ركنية تعامل معها الشناوي بنجاح

- الدقيقة 11 هجمة منظمة من لاعبي الأهلي ولكن سعدي ولكن سعدي رضواني يحول الكرة لركلة ركنية ثانية للأهلي

- الدقيقة 10 الأهلي يتحصل على أول ركلة ركنية بعد تصدي مصطفى زغبه حارس سيطف تسديدة أزارو

- الدقيقة 9 الأهلي يتحصل على ركلة حرة من الجانب الأيمن نفذها أحمد حمودي ولكن حارس سيطف تعامل معها بنحاج

- الدقيقة 8 الشناوي يمسك بكرة عرضية من وفاق سطيف

- الدقيقة 8 كوليبالي مدافع الأهلي يحول عرضية لاعب سطيف لركلة ركنية

- الدقيقة 6 حكم المباراة يلغي هدف لوفاق سطيف بسبب تدخل أحد مهاجمي وفاق على الشناوي حارس الأهلي

- الدقيقة 4 هجمة خطيرة من سطيف ولكن سعد سمير يحول الكرة لركلة ركنية ثانية لسطيف

- الدقيقة 4 أول ضربة ركينة لوفاق سطيف في المباراة ولكن دفاع الأهلي تعامل معها بنجاح

- الدقيقة 3 محاولة من لاعبي الأهلي ولكن المحاولة لم تكلل بالنجاح

- الدقيقة 2 دفاع الأهلي يوقف خطورة مهاجمي وفاق سطيف

- بداية الشوط الأول بين الفريقين وسط أجواء حماسية من جماهير النادي الجزائري

بداية المباراة

