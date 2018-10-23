ميركل تعقد اجتماعا مع ممثلي منظمات وكنائس لبحث نتائج اندماج اللاجئين

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استقبلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في دار المستشارية اليوم الثلاثاء كبار ممثلي روابط ومنظمات وكنائس معنية بالمشاركة في جهود اندماج اللاجئين في ألمانيا.

وكتب شيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية على تويتر:" لا يزال هناك الكثير الواجب فعله، لكن أيضا تم إنجاز الكثير".

وكان من بين الحاضرين، علي ارتان توبراك من مجموعة العمل الاتحادية لروابط المهاجرين، وجوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا وراينهارد جريندل رئيس اتحاد كرة القدم الألماني.

وأكد زايبرت أن أكثر من 320 ألف لاجئ تمكنوا حتى الآن من إيجاد عمل.

وكانت جمعية الرفاه الاجتماعي طالبت في بيان صحفي بتحسين عروض الاندماج، وقال أولريش شنايدر الرئيس التنفيذي للجمعية إنه لا ينبغي البخل في بذل الجهود الرامية إلى تعليم اللاجئين اللغة الألمانية ودمجهم في المجتمع.

وأشار شنايدر إلى ضرورة توافر فصول أصغر ومزيد من الدروس الفردية وتقديم عروض أكثر لدمج اللاجئين في سوق العمل.