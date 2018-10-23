الامل التونسي يفوز على الاوليمبى بافتتاح البطولة العربية لسيدات السلة

افتتحت مساء اليوم البطولة العربية للأندية لكرة السلة سيدات رقم ٢٠ والتي ينظمها ويستصيفها النادى الاوليمبي بمشاركة ٨ أندية عربية، في الفترة من ٢٣ حتى ٣١ أكتوبر الحالي.

وتم افتتاح البطولة بحضور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، واحمد جمال نائب محافظ الاسكندرية ، وصفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، طارق السيد رئيس النادي الاولمبي بالإسكندرية، وعمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد العربي.

وشهدت المباراة الافتتاحية عقب حفل الافتتاح فوز فريق الامل التونسي علي نظيرة الاوليمبى منظم البطولة بنتيجة ٧٢/٩٣

يذكر أنه يشارك في البطولة ٨ أندية عربية هم؛ نادي الأهلي والنادي الأوليمبي من مصر، ونادي هومنتمن من لبنان ـ والمجمع البترولي من الجزائر ، والنصر من الامارات ، والامل من تونس، ونادي الجمعية الرياضية من المغرب، والفحيص من الأردن .

وتنقسم البطولة إلى مجموعتين تضم؛ المجموعة الأولى الأندية : (الأوليمبي- المجمع البترولي- الأمل التونسي- الجمعية المغربي). والمجموعة الثانية تضم الأندية: (هومنتمن- الأهلي- الفحيص الأردني- النصر الإماراتي).