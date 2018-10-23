موندوجا يقود هجوم الإسماعيلي أمام المقاولون بكأس مصر

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة البرازيلي جورفان فييرا، تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب فى دور الـ16 نهائي كأس مصر، والمقرر إقامة على ملعب السلام عصر اليوم الثلاثاء .
وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من عصام الحضري - باهر المحمدي - محمد مجدي - محمود متولي - طارق طه - عماد حمدي - نادر رمضان - عبد الرحمن مجدي - حسني عبد ربه - التونسى لسعد الجزيرى - "الكاميروني" كريستوفر مندوجا.
البدلاء: محمد فوزي - أحمد علي - محمد الضرف - عمر فتحي ” سافيولا ” - كريم بامبو - محمد الصادق - شكرى نجيب.
بينما خرج من القائمة وجيه عبد الحكيم، لأسباب فنية.