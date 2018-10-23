موندوجا يقود هجوم الإسماعيلي أمام المقاولون بكأس مصر

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أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة البرازيلي جورفان فييرا، تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب فى دور الـ16 نهائي كأس مصر، والمقرر إقامة على ملعب السلام عصر اليوم الثلاثاء .

وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من عصام الحضري - باهر المحمدي - محمد مجدي - محمود متولي - طارق طه - عماد حمدي - نادر رمضان - عبد الرحمن مجدي - حسني عبد ربه - التونسى لسعد الجزيرى - "الكاميروني" كريستوفر مندوجا.

البدلاء: محمد فوزي - أحمد علي - محمد الضرف - عمر فتحي ” سافيولا ” - كريم بامبو - محمد الصادق - شكرى نجيب.

بينما خرج من القائمة وجيه عبد الحكيم، لأسباب فنية.