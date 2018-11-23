«كلينتون» تدعو إلى الحد من الهجرة لمكافحة الشعبوية اليمينية

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أمس الخميس، إن أوروبا تحتاج إلى الحد من الهجرة لمحاربة صعود الشعبوية اليمينية.

وأضافت كلينتون في مقابلة مع صحيفة "جارديان" البريطانية: "أعتقد أن أوروبا بحاجة إلى التعامل مع الهجرة لأن هذا هو ما أشعل الشعلة"، في إشارة إلى صعود اليمين المتطرف.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أعداد وصول المهاجرين منذ أزمة 2015-2016، عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا، فإن سياسة الهجرة تمثل أولوية قصوى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما شهدت بلدان مثل إيطاليا والنمسا صعودا لحكومات يمينية مناهضة للهجرة.

وقالت كلينتون إنها معجبة بـ"المقاربات السخية جدا والرحيمة" بشأن الهجرة التي قام بها قادة مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مضيفة أن أوروبا "قامت بدورها"، وينبغي أن تعطي الأولوية لمخاوف المواطنين بشأن قضايا العرق والهوية.

يشار إلى أن ميركل، التي أعلنت أنها لن تسعى لإعادة الانتخاب في عام 2021، بدأت ترى نجمها يخفت منذ قرارها في سبتمبر 2015 لترك حدود ألمانيا مفتوحة للسماح لنحو مليون لاجئ بدخول البلاد.

ومضت كلينتون قائلة إن مخاوف الأمريكيين بشأن قضايا العرق والهوية "استُغلت كثيرا" من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.