وزير الإعلام البحريني: المؤشرات تؤكد مشاركة شعبية كبيرة في الانتخابات النيابية والبلدية غدا

قال وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي إن المؤشرات تؤكد أن المشاركة الشعبية في الانتخابات البحرينية غدا السبت ستكون كبيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات خالد بن علي آل خليفة، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمدير التنفيذي للانتخابات نواف حمزة، في افتتاح المركز الإعلامي لمتابعة الانتخابات.

وأضاف الرميحي أن الوزارة استقت تلك المؤشرات من التفاعل الشعبي مع العملية الانتخابية والمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الصحف ووسائل الإعلام التقليدية.

وأوضح أن كل المؤشرات تبشر بنسبة مشاركة عالية، مستطردا "لم نسمع بأي تقارير سلبية إلا من مؤسسة أو اثنتين تعكس حديث مصادر محدودة وتعيد نشرها، لتدفع في اتجاه مقاطعة الانتخابات" في إشارة لدعوات المقاطعة التي تتبناها قوى سياسية معارضة خارج البحرين.

وأنهى الرميحي حديثه قائلا: "الواقع كله إيجابي ومبشر بالخير".

ومن المنتظر أن تجرى غدا السبت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النواب (40 من 80) وأعضاء 30 مجلس محلي بلدي.

ويبلغ عدد المرشحين للبرلمان 290 منهم 44 سيدة، و137 للمجالس البلدية منهم 8 سيدات، وسيجرى الانتخاب في 54 مركز اقتراع عام وفرعي موزعة على 40 دائرة انتخابية في المحافظات الأربع لمملكة البحرين: العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، ستجرى جولة الإعادة للمقيمين في الخارج الخارج يوم 27 نوفمبر، وفي الداخل أول ديسمبر المقبل.