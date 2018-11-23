جريفيت يدعو الأطراف اليمنية انتهاز فرصة دعم وتأييد المجتمع الدولي لعقد مفاوضات مباشرة لحل الأزمة

أنهى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم الجمعة، زيارته لمدينة الحديدة التي استمرت ساعات قليلة، والتقى خلالها مسؤولين من مليشيات الحوثي الإنقلابية.

ودعا جريفيث خلال مؤتمر صحفي مقتضب أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية الأطراف اليمنية إلى انتهاز فرصة دعم وتأييد المجتمع الدولي لعقد مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل للأزمة اليمنية، وإيقاف المواجهات العسكرية في مدينة الحديدة.

وقام جريفيث رفقة مدير برنامج الغذاء العالمي بزيارة إلى ميناء الحديدة، فيما ألغى الزيارة التي كانت مقررة إلى مستشفى الثورة العام.

وعقد المبعوث الأممي لليمن لقاءات مع محافظ الحديدة ووكلاء المحافظ المعينين من قبل الانقلابيين.

وتسعى الأمم المتحدة من خلال مبعوثها إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات، يرافق ذلك دعم ورغبة من التحالف العربي بشأن السلام، فيما يواصل زعيم ميليشيات الحوثي في اليمن عبدالملك الحوثي وضع عدد من الشروط للمشاركة في محادثات السلام اليمنية المقررة بداية الشهر المقبل، في مسعى لعرقلة أحدث محاولة دولية لحل الأزمة.

وبذلك يكرر الحوثيون العراقيل ذاتها التي وضعوها أمام مشاركتهم في محادثات جنيف، التي فشلت في الالتئام وكان مقررا انعقادها في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي.