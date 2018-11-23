رئيس وزراء باكستان: هجوما القنصلية الصينية والسوق محاولة لخلق اضطرابات بالبلاد

أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهجومين اللذين وقعا في وقت سابق اليوم الجمعة أحدهما على القنصلية الصينية في "كراتشي" والآخر في منطقة "أوراكزاي" القبلية، واصفا إياهما بأنهما جزء من حملة لخلق اضطرابات في البلاد.

وأعرب خان- في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (جيو نيوز) الإخبارية الأمريكية- عن تعاطفه مع ضحايا الهجومين وأسرهم، مشيدا بأفراد الشرطة والأمن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم لإحباط محاولة اقتحام إرهابيين للقنصلية الصينية.

ولفت إلى أن الهجوم على القنصلية الصينية كان ينوي إخافة المستثمرين الصينيين وتقويض مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

يذكر أن انفجارا وقع في سوق بمنطقة "أوراكزاي السفلى" القبلية الواقعة شمال غرب باكستان، وذلك بعد بضعة ساعات من محاولة مسلحين اقتحام القنصلية الصينية في مدينة "كراتشي" جنوب البلاد.