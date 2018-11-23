رئيس الفلبين يأمر بنشر المزيد من القوات في وسط وشرق البلاد

أصدر رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، أوامر بنشر قوات أمن إضافية في الأقاليم الوسطى والشرقية من البلاد، للتصدي لـ"العنف الخارج عن القانون والأعمال الإرهابية"، طبقًا لتعليمات صادرة اليوم الجمعة.

وسيتم إرسال المزيد من الجنود وقوات الشرطة إلى أقاليم سامار ونيجروس أورينتال ونيجروس أوكسيدنتال وبيكول، حيث وقع "عدد من أعمال العنف المتفرقة في الآونة الأخيرة".

ويبدو أن أعمال العنف تلك ارتكبتها جماعات خارجة عن القانون، بحسب التعليمات التي وقعها السكرتير التنفيذي للرئيس سالفادور ميديالديا، أمس الخميس.

وتهدف عملية الانتشار إلى "تعزيز" إعلان دوتيرتي لحالة طوارئ وطنية في عام 2016، في أعقاب تفجيرٍ ضرب مدينة دافو جنوبي البلاد، وأسفر عن مقتل 14 شخصا.

وذكر الأمر التوجيهي أن "هناك حاجة لتعزيز تعليمات الرئيس لمنع المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء وتدمير الممتلكات، وإعادة البلاد بأكملها إلى حالتها الطبيعية بأسرع ما يمكن".