الانتخابات سوف تشهد كتابة البحرين فصلًا جديدًا من مسيرة التطور الديمقراطي

الدولة نجحت في تطوير الممارسة الديمقراطية طوال 16 عاما من العمل النيابي



أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم (36) لسنة 2018، بشأن تحديد موعد الانتخابات النيابية، وشروط الترشح لعضوية مجلس النواب، والذي ينص على بدء انتخابات مجلس النواب البحريني غدًا السبت.

ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي على بدء انتخابات مجلس النواب البحريني غدًا السبت، وأن تجرى جولة الإعادة في الحالة التي تقتضي ذلك يوم السبت التالي له والموافق الأول من ديسمبر المقبل، على أن تتاح عملية التصويت للمواطنين المدرج أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام مرسوم القانون رقم (14) لعام 2002، بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

ووفقًا للمرسوم الملكي، فقد انطلقت الانتخابات النيابية البحرينية في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لها في الحالات التي تقتضي ذلك يوم الثلاثاء المقبل.

كان المرسوم قد أقر فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب البحريني في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الماضي، حيث انتهت اللجان المختصة بالإشراف على سير الانتخابات في تلك الفترة من استلام طلبات الترشح.

ترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، جلسة مجلس الوزراء بقصر الصخير العامر، يوم 10 سبتمبر 2018، وذلك بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

كان العاهل البحريني، قد أكد في جلسة مجلس الوزراء البحريني التي عقدت يوم 10 سبتمبر الماضي، على ضرورة تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في البحرين، منوهًا إلى أهمية المرحلة المقبلة التي ستشهد انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وقال إن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تشهد كتابة البحرين فصلًا جديدًا من مسيرة التطور الديمقراطي، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تطوير الممارسة النيابية الديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية بين المواطنين طوال 16 عاما من العمل النيابي حتى الآن.

كما وجه "خليفة" الحكومة، إلى ضرورة تهيئة كافة عناصر النجاح للعملية الانتخابية، مشددًا على أهمية تضافر جهود كافة الجهات الحكومية؛ لضمان إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها ستهيء كل الإمكانيات، وتوفر كافة التسهيلات، التي تدعم سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات التي تساعد الناخبين على المشاركة في أجواء تكفل شفافية الانتخابات ونزاهتها.