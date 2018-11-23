مقتل 7 ونزوح الآلاف جراء فيضانات في العراق

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لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأضطر الآلاف إلى النزوح من مساكنهم جراء فيضانات وسيول ضربت المناطق المحيطة بمدينة الشرقاط (في منطقة الحورية وقرية الخضرانية في قضاء الشرقاط) في محافظة صلاح الدين الواقعة إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد، حسب ما صرح به قائممقام قضاء الشرقاط.

يذكر أن الشرقاط تقع على نهر دجلة.

كما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن فيضانات ضربت مناطق في محافظة ذي قار جنوبي العراق والواقعة على نهر الفرات، مضيفة أن مياه الفيضان تسببت في انهيار منزل في المحافظة مما خلف قتيلين.

وأظهرت صور وزعتها الوكالة سكان المناطق المحيطة بالشرقاط وهم يهربون بزوارق من مساكنهم التي غمرتها المياه.

وقال قائممقام الشرقاط علي دودح إن "نحو 3 آلاف من سكان المنطقة اصبحوا الآن مشردين بعد أن غمرت المياه قراهم."

وقال دودح لب بي سي لاحقا إن "الحصيلة النهائية لسيول الشرقاط بلغت 7 قتلى و3 مفقودين،" مضيفا أن "1400 أسرة نزحت باتجاه مركز القضاء وغرق نحو 3000 منزل."

ولفت إلى "اعلان حالة الطوارئ ووصول قطعات من قيادة عمليات صلاح الدين إلى المدينة."

وناشد مسؤولون في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، الحكومة المركزية ارسال طائرات مروحية للمساعدة في اجلاء المتأثرين بالفيضانات، بينما وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بتشكيل خلية أزمة لمعالجة عواقب الفيضانات.