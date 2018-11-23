الحريري يبحث مع وزيرة الاستثمار العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية

بحث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال لقائها مساء اليوم الجمعة بحضور سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، العلاقات بين البلدين خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

وقال السفير النجاري، في تصريح عقب اللقاء، "وضعنا رئيس الوزراء سعد الحريري في أجواء ملتقى الأعمال المصري - اللبناني الذي عقد صباح اليوم في بيروت، وهو يركز على العلاقات اللبنانية المصرية".

وأضاف: "الحريري بطبيعة الحال في موقع يسمح له بإعطاء التوجيهات اللازمة لتعميق وتقوية العلاقات بين البلدين، كما عرضت الدكتورة سحر نصر خلال اللقاء الأفق المتاح على هذا الصعيد، وناقشنا الأوضاع الاقتصادية المحيطة في المنطقة، وكان اللقاء كالعادة وديا ومثمرا".