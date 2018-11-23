تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني في نوفمبر إلى أدنى معدل له خلال أربع سنوات

تراجعت معدلات النمو الاقتصادي في ألمانيا في نوفمبر الجاري إلى أدنى معدل لها خلال أربع سنوات في ظل تراجع أداء قطاعي الخدمات والتصنيع.

وانخفض المؤشر المركب لمديري المشتريات في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 52.2 نقطة في نوفمبر مقابل 53.4 نقطة الشهر الماضي، حسبما أعلنت مؤسسة "أي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية اليوم الجمعة.

وفاقت هذه النتائج كافة تقديرات خبراء الاقتصاد في وكالة "بلومبرج" الاقتصادية.

ويذكر أن هذا هو أول تراجع في معدلات نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث منذ عام 2015، ويأتي في ظل تضرر صناعة السيارات الألمانية من اختبارات الانبعاثات الجديدة التي ألقت بظلالها على منطقة اليورو بأسرها.